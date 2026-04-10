Río Cuarto: cayó un punto de venta con droga y casi $2 millones

Río Cuarto: cayó un punto de venta con droga y casi $2 millonesTres detenidos tras un allanamiento de la FPA con secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo
Luego de varios meses de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en una vivienda de barrio San Martín, en la ciudad de Río Cuarto, donde detuvieron a tres personas mayores de edad y secuestraron estupefacientes.
El procedimiento se llevó a cabo sobre Pasaje Leones s/n, donde los agentes incautaron 196 dosis de marihuana, 37 de cocaína, una suma de 1.776.759 pesos y distintos elementos vinculados a la actividad ilegal.
De acuerdo a lo informado, el operativo permitió desarticular un punto de venta de drogas que funcionaba en el sector. Entre los detenidos se encuentran dos hermanos y la pareja de uno de ellos, quienes contaban con antecedentes penales.
Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto, los aprehendidos fueron trasladados a sede judicial junto con todo lo secuestrado, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.