Temor en una escuela de rosario: un alumno llevó una bala dos veces en una semana

Momentos de tensión y preocupación se viven en una escuela céntrica de Rosario luego de que un alumno de primer año llevara una bala al aula en dos oportunidades durante la misma semana y, según denuncias, amenazara a dos compañeros.

El hecho ocurrió en el Colegio María Auxiliadora, ubicado en la intersección de San Juan y Presidente Roca, y generó una fuerte reacción por parte de las familias, que decidieron no enviar a sus hijos a clases este viernes como medida preventiva.

De acuerdo al testimonio de padres de alumnos, el menor exhibió un proyectil tanto el lunes como el jueves dentro del establecimiento. Además, uno de ellos aseguró en declaraciones al medio El Tres que su hijo y otra estudiante habrían sido amenazados por el joven.

La situación se produce en un contexto de alta sensibilidad en la ciudad, a menos de dos semanas del ataque armado ocurrido en el barrio San Cristóbal, donde un niño de 13 años fue asesinado por un adolescente de 15, lo que incrementa la preocupación de la comunidad educativa.

Tras lo sucedido, el estudiante involucrado pidió disculpas a través de un mensaje de WhatsApp. Por su parte, su madre sostuvo que el proyectil fue hallado “en la calle” y que se trató de una “travesura de curiosidad”. También aseguró que el objeto fue descartado y que la situación no había generado una reacción de alarma entre los compañeros en ese momento.

Sin embargo, los padres manifestaron su inquietud y exigieron respuestas concretas. Luego del segundo episodio, se concentraron frente a la institución y elaboraron una carta dirigida a las autoridades escolares y al Ministerio de Educación de Santa Fe.

En el documento, advirtieron que no aceptarán “una posición pasiva” y reclamaron “una solución efectiva, concreta y urgente” para garantizar la seguridad de los estudiantes. Asimismo, anticiparon que podrían avanzar por la vía legal si no obtienen respuestas satisfactorias.

El episodio continúa bajo análisis mientras crece la preocupación en la comunidad educativa.