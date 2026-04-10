Un hombre fue atacado por su propio perro y sufrió heridas severas en córdoba

Un hombre de 56 años se encuentra en estado grave tras ser atacado por un perro en barrio Villa Adela, en la ciudad de Córdoba. El violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Reconquista al 4300 y es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo a la información proporcionada por fuentes policiales, el animal —que sería propiedad de la propia víctima— lo atacó por causas que aún no fueron determinadas. Como consecuencia, el hombre sufrió heridas de extrema gravedad en distintas partes del cuerpo.

El parte médico inicial señaló que presentaba lesiones compatibles con mordeduras de perro, con pérdida de masa muscular tanto en el cuero cabelludo, en la zona occipital, como en la pantorrilla izquierda, lo que da cuenta de la violencia del ataque.

Tras un llamado al servicio de emergencias, personal policial y sanitario acudió al lugar y procedió al traslado del herido al Hospital Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital de Urgencias, donde permanece internado bajo atención especializada.

Por estas horas, se intenta establecer en qué circunstancias se produjo el ataque, mientras no se descarta ninguna hipótesis respecto al comportamiento del animal.