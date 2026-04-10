Un motociclista perdió la vida en un trágico accidente en el interior de Córdoba

Un motociclista perdió la vida en un trágico siniestro vial ocurrido ayer a la tarde en el interior de Córdoba. Se trata de un hombre de 28 años, quien se trasladaba a bordo de una Honda Tornado y chocó contra una camioneta en la intersección de las calles Zenón López y Urquiza.

Por causas que se investigan, el rodado menor colisionó contra una camioneta Volkswagen Amarok donde iba una mujer de 48 años.

Inmediatamente, un servicio de emergencias trasladó al motociclista con traumatismo de cráneo hacia el hospital local donde minutos después, los facultativos constataron su deceso.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el lamentable suceso.