Un preso operaba una red sexual que captaba adolescentes en Córdoba

Un preso alojado en la cárcel de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires, volvió a quedar en el centro de una grave investigación judicial tras descubrirse que, pese a estar condenado por abuso sexual, continuaba delinquiendo desde su celda mediante una red de extorsión digital que afectó a adolescentes de distintas provincias, con fuerte impacto en el norte de Córdoba.

La causa, encabezada por la fiscal Analía Céspedes, reveló que al menos 13 jóvenes de entre 14 y 22 años fueron captadas a través de redes sociales mediante una falsa propuesta laboral vinculada al modelaje. Detrás de la oferta, que prometía pagos cercanos a los 100 mil pesos por sesiones fotográficas, se escondía una maniobra de manipulación, coerción y violencia que, en algunos casos, derivó en abusos sexuales.

Según la investigación, el principal acusado, identificado como Brian Cristian Godoy (29), utilizaba un teléfono celular dentro del penal para coordinar el accionar. El hombre cumple una condena de seis años por un abuso cometido en 2019 y, además, en enero de este año había sido imputado en otra causa por grooming. A pesar de estos antecedentes, continuaba con acceso a un dispositivo móvil desde el cual organizó el nuevo delito.

El mecanismo del engaño comenzaba con el hackeo de las redes sociales de un comercio de indumentaria. A partir de allí, los delincuentes se hacían pasar por responsables de la tienda y contactaban a potenciales víctimas en distintos puntos del país. Una vez establecido el vínculo, avanzaban con la propuesta laboral y generaban confianza en las adolescentes.

En uno de los casos detectados en Deán Funes, la víctima fue persuadida para participar de una supuesta campaña de modelaje. Como parte del proceso, los estafadores le solicitaron las contraseñas de sus redes sociales con el argumento de gestionar las publicaciones. Luego, comenzaron a pedirle fotografías personales, inicialmente vestida, pero progresivamente con menor ropa, bajo la excusa de evaluar su perfil físico.

Cuando lograban obtener imágenes íntimas, el esquema cambiaba drásticamente: comenzaba la extorsión. Amenazaban con difundir el material entre sus contactos si no accedía a enviar contenido sexual más explícito, incluyendo videos. La presión psicológica era constante y aumentaba con el paso de las horas.

Los investigadores sospechan que el objetivo final de la organización era producir y comercializar estos contenidos en plataformas digitales. En varios casos, las víctimas accedieron a las exigencias bajo coerción, lo que derivó en situaciones que la Justicia investiga como abuso sexual.

La maniobra se amplificaba a partir del control de las cuentas de las primeras víctimas. Los delincuentes utilizaban esos perfiles para contactar a amigas y conocidas, replicando el engaño y generando un efecto en cadena que permitió multiplicar los casos en pocos días.

La investigación tomó impulso el 28 de febrero, cuando se radicaron las primeras denuncias. A partir de allí, intervino la División de Investigaciones Criminales de la Policía, junto con equipos de Cibercrimen y la Policía Judicial, lo que permitió reconstruir el entramado delictivo y ubicar su origen dentro del penal bonaerense.

En las últimas horas, la fiscalía ordenó el allanamiento de la celda en Sierra Chica, así como procedimientos simultáneos en Temperley, Rafael Calzada y La Plata, donde se sospecha que dos mujeres habrían colaborado con la maniobra.

El caso vuelve a poner en evidencia una problemática recurrente: el uso ilegal de teléfonos celulares dentro de las cárceles, que facilita la continuidad de actividades delictivas. Al mismo tiempo, expone los riesgos del entorno digital, donde la manipulación y el engaño pueden escalar rápidamente, especialmente entre adolescentes.