YWCA organiza su primer té bingo solidario del año

Con el objetivo de seguir acompañando a mujeres y familias en situación de vulnerabilidad, la organización sin fines de lucro YWCA Villa Carlos Paz llevará adelante este domingo 12 de abril su primer té bingo solidario del 2026.

El evento se realizará a partir de las 16 horas en el Hotel 376, ubicado en calle José Ingenieros 376, y promete una tarde pensada para disfrutar, compartir y colaborar con una causa que impacta directamente en la comunidad. La entrada general tiene un valor de $5000 e incluye una merienda, un cartón gratuito para participar de una jugada especial y la posibilidad de acceder a múltiples sorteos con premios donados por comercios locales que se sumaron solidariamente a la propuesta.

Actualmente, la organización cuenta con alrededor de 45 voluntarias que trabajan de manera comprometida y desinteresada durante todo el año. Gracias a su labor, cerca de 40 mujeres participan activamente en talleres de costura, donde adquieren herramientas y habilidades que les permiten mejorar sus oportunidades laborales y generar ingresos propios.

Entre las acciones previstas para este año, se encuentra también la confección y entrega de mantas de polar, una alternativa más accesible que permitirá llegar a más familias durante la temporada invernal. Desde la organización destacaron que lo recaudado en el té bingo será fundamental para sostener estos proyectos y, especialmente, para continuar apoyando el trabajo de una psicopedagoga que se desempeña en el colegio Rivadavia, brindando acompañamiento a niños y niñas con dificultades de aprendizaje.

El evento es posible gracias al esfuerzo colectivo de las voluntarias, quienes no solo organizan estas iniciativas solidarias, sino que también impulsan acciones concretas que generan un impacto real en la comunidad. “Más allá del objetivo solidario, la intención principal es que quienes participen puedan disfrutar de una linda tarde”, señalaron desde el equipo, destacando además la importancia del acompañamiento de vecinos y comercios.

Las personas interesadas en asistir pueden adquirir sus entradas de manera anticipada comunicándose al WhatsApp 03541 646677. Una propuesta que combina entretenimiento y solidaridad, y que invita a toda la comunidad a ser parte de una causa que transforma realidades.