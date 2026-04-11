Accidente en Cuesta Blanca: un motociclista sufrió fracturas tras caer

Esta mañana, alrededor de las 08:00, un motociclista de 35 años resultó herido luego de protagonizar un siniestro vial en la Ruta 14, a la altura del kilómetro 18 y medio, en la zona de Cuesta Blanca.

Según se informó, el conductor —único ocupante del rodado— perdió el control de la motocicleta Yamaha R1 por causas que se investigan y cayó sobre la banquina.

Al lugar acudió un servicio de emergencias, cuyos profesionales diagnosticaron fractura en la pierna izquierda y traumatismo en uno de los hombros. Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital Sayago para una mejor atención.