Incendio en barrio Villa Unión

Bomberos rescataron a un perro herido entre las llamas

El animal sufrió quemaduras y fue asistido tras el incendio que afectó varios ambientes de una vivienda
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Sucesos
sábado, 11 de abril de 2026 · 19:18

Un incendio se registró en las últimas horas en una vivienda de barrio Villa Unión, en la ciudad de Córdoba, y generó daños en distintos sectores de la casa.

El foco fue controlado por personal de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, que trabajó para evitar que las llamas se extendieran.

En medio del operativo, los efectivos lograron rescatar a un perro que se encontraba en el interior. El animal presentaba quemaduras y recibió asistencia en el lugar.

Luego quedó bajo resguardo para su traslado a una protectora de animales.

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