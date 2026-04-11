Carlos Paz: apareció el joven que era buscado desde marzo

El joven de 22 años que era intensamente buscado en Villa Carlos Paz desde el pasado 31 de marzo apareció en las últimas horas en buen estado de salud.

Se trata de Pablo Francisco Aquino, cuya desaparición había generado un pedido de colaboración a la comunidad en las últimas horas para dar con su paradero.

Según informaron desde la Unidad Judicial, el joven fue encontrado en la víspera, lo que permitió frenar la búsqueda que se había activado tras su ausencia.