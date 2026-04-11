Carlos Paz, bajo intensos controles vehiculares por drogas

En el marco del Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un amplio despliegue de controles vehiculares en distintas rutas de la provincia, con presencia en Villa Carlos Paz.

Uno de los puntos intervenidos fue la Ruta Nacional 20, en el acceso a la ciudad, donde se llevaron a cabo controles a vehículos y personas que circulaban por el sector.

El operativo también se extendió a otros corredores clave como la Ruta Nacional 8, 36 y 158 en Río Cuarto, y la Ruta Nacional 19 en la zona de Devoto.

Según se informó, las acciones están orientadas a prevenir y detectar delitos vinculados al narcotráfico, reforzando la presencia policial en rutas consideradas estratégicas.

Estos controles forman parte de un esquema de vigilancia que se replica en distintos puntos de la provincia.