Cayeron dos acusados por un ataque a tiros contra una casa en Cosquín

Dos hombres de 32 años fueron detenidos en las últimas horas, acusados de haber participado en un ataque a tiros contra una vivienda en la ciudad de Cosquín.

Las detenciones se concretaron en el marco de una investigación llevada adelante por personal de Investigaciones Criminales, que logró identificar a los sospechosos por su presunta vinculación con la balacera registrada días atrás.

Según informaron fuentes policiales, el ataque tuvo como blanco una casa de la localidad, aunque no se precisaron detalles sobre los daños ni posibles heridos.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, mientras avanza la causa para esclarecer las circunstancias del hecho.