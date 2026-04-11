Cayó un narcomenudista con antecedentes en Unquillo

Un hombre de 36 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Unquillo, acusado de comercializar estupefacientes, tras un operativo encabezado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

El procedimiento se realizó mediante dos allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en calles Pública s/n y Matacos s/n, en barrio Gobernador Pizarro, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

Como resultado, los efectivos incautaron varias dosis de marihuana y distintos elementos vinculados a la causa. El detenido, según se informó, cuenta con antecedentes por infracciones a la ley de drogas registrados en 2021.

Desde la investigación señalaron que este operativo está vinculado a otro realizado el pasado 11 de febrero, cuando se logró la detención de otro hombre y el secuestro de marihuana, cinco plantas de cannabis, dinero en efectivo y moneda extranjera.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispuso el traslado del detenido y de los elementos secuestrados a sede judicial, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.