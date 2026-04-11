Cayó un prófugo y secuestraron 47 motos en un despliegue masivo

Un amplio operativo interfuerzas se desarrolló en las últimas horas en distintos sectores de la ciudad de Alta Gracia, con controles simultáneos en avenidas, barrios, zonas rurales y accesos a rutas.

El despliegue fue dispuesto por la Departamental Santa María como parte de las acciones preventivas y contó con la participación de distintas unidades policiales junto a la Guardia Local, incluyendo Infantería, FPA, SEOM y Patrullas Preventivas.

Como resultado, fue detenido un hombre de 27 años que registraba un pedido de captura vigente por robo calificado. Además, se procedió al secuestro de 47 motocicletas vinculadas a distintos delitos y contravenciones.

El operativo fue supervisado por autoridades de la fuerza, en el marco de un esquema de refuerzo de la presencia policial en la ciudad.