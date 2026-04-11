Villa Carlos Paz

Colinas: Detuvieron a un adolescente que iba en una moto robada

El joven tiene 15 años y fue interceptado gracias a un seguimiento con las cámaras de vigilancia.
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Sucesos
sábado, 11 de abril de 2026 · 11:35

Un adolescente de 15 años fue detenido en la zona oeste de Villa Carlos Paz luego de haber robado una moto. El personal del Comando de Acción Preventiva tomó intervención en el caso y gracias a las cámaras de vigilancia, pudo identificar y dar con el delincuente a bordo de un rodado de color azul.

El hecho ocurrió este sábado 11 de abril en horas de la madrugada en la intersección de las calles Montecatini y Monte Sacramento.

Mientras se realizaba un rastrillaje preventivo en el sector, se dio con el adolescente y el recupero de la motocicleta robada.

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