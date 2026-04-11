Desapareció en Carlos Paz y activan búsqueda con datos clave

La Unidad Judicial y la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 3 de Villa Carlos Paz pidieron colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Pablo Francisco Aquino, de 22 años, quien fue visto por última vez el pasado 31 de marzo en esa ciudad.

Según la descripción aportada, el joven es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,80 metros, tiene tez blanca, cabello corto teñido de rubio y ojos marrones. Como señas particulares, presenta un tatuaje en la mano derecha con la inscripción “CR7” y un piercing con una pequeña argolla en la base de la nariz del lado izquierdo.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta de la selección de Portugal color roja con el número 7 en el pecho, una remera de mangas largas negra, un pantalón de jogging gris tipo Adidas con tres líneas blancas en los costados y zapatillas negras de estilo urbano.

Ante cualquier información que pueda contribuir a la investigación, se solicita comunicarse con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono (03541) 428181 o dirigirse a la comisaría más cercana.