Detuvieron a un empresario acusado de intentar envenenar a sus primos en una empresa textil

Un empresario de 42 años fue detenido acusado de intentar asesinar a sus primos, con quienes compartía una empresa textil en el partido bonaerense de Moreno, mediante el envenenamiento de alimentos y bebidas.

La causa está a cargo de la fiscal María Verónica Pittela, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Moreno-General Rodríguez, y el imputado quedó detenido por el delito de homicidio agravado por el uso de veneno en grado de tentativa.

La investigación se inició tras la denuncia de una de las víctimas, quien aseguró que tanto él como su hermana sufrieron una intoxicación “por plomo en sangre y cromo en orina” luego de haber comido en el comedor de la empresa.

Según fuentes judiciales, “las víctimas habían dicho que desde hace meses venían reportando serios problemas de salud”, y tras distintos estudios se detectaron niveles elevados de sustancias tóxicas en sus organismos.

Además, los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de nitritos y nitratos en los alimentos y bebidas consumidos en el lugar de trabajo.

Durante la investigación, los peritos advirtieron irregularidades en el sistema de seguridad: “Al intentar verificar las cámaras de seguridad de la compañía, el denunciante constató que las filmaciones habían sido borradas”.

En el marco de los operativos, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez realizaron allanamientos tanto en la empresa, ubicada en Paso del Rey, como en el domicilio del sospechoso en Villa Devoto.

En los procedimientos se secuestraron sustancias químicas, alimentos, dispositivos electrónicos, microscopios, frascos y cuadernos con anotaciones consideradas relevantes para la causa.

“También se secuestraron teléfonos celulares y computadoras que serán sometidas a peritaje”, indicaron fuentes del caso.

Por el momento, los investigadores continúan trabajando para determinar el móvil del presunto intento de homicidio, mientras el acusado permanece detenido a disposición de la Justicia.