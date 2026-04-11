Detuvieron a un jugador por amenazar con una bomba en un avión

Un hecho tan insólito como alarmante sacudió al fútbol argentino este sábado. Emiliano Jesús Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy con pasado en Instituto, fue detenido luego de gritar que tenía una bomba dentro de un avión que estaba por despegar desde la provincia de Jujuy.

El episodio desató el pánico entre los pasajeros y obligó a activar de inmediato el protocolo de seguridad aeroportuaria. La aeronave fue evacuada por completo mientras personal especializado realizaba una inspección exhaustiva para descartar cualquier riesgo. En ese contexto, el futbolista fue reducido en el lugar y trasladado por la policía, en medio de un operativo que incluyó su detención ante la mirada del resto de los viajeros.

"Emiliano Endrizzi"



Porque el jugador de Gimnasia de Jujuy, gritó dentro del avión que tenía una bomba y tuvieron que desalojar al resto de los pasajeros. El jugador terminó detenido. pic.twitter.com/AxTk4DWwXf — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 11, 2026

Con el correr de los minutos, se confirmó que no había ningún artefacto explosivo a bordo. Sin embargo, la gravedad del hecho no disminuyó: la situación podría derivar en severas consecuencias judiciales por intimidación pública.

El caso impacta directamente en la actualidad de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que este domingo tiene previsto enfrentar a Agropecuario Argentino, desde las 16, por la Zona B de la Primera Nacional.

Hasta el momento, el club no emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni sobre la situación del jugador. Endrizzi, lateral izquierdo surgido de Instituto y con experiencia en Primera División, quedó en el centro de la polémica tras un accionar que algunos testigos calificaron como una supuesta “broma”, pero que encendió todas las alarmas en un contexto donde este tipo de amenazas no admite ningún tipo de interpretación.

Mientras avanza la investigación, la atención está puesta tanto en las posibles sanciones judiciales como en las decisiones que podría tomar la institución en el plano deportivo. Un episodio que cruzó todos los límites y dejó una fuerte repercusión.