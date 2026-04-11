Detuvieron a un “naranjita” por robar en un edificio de barrio General Paz

Un hombre mayor de edad que se desempeñaba como cuidacoche fue detenido durante la madrugada en barrio General Paz, acusado de ingresar a un edificio y sustraer distintos elementos de su interior.

El hecho ocurrió en un complejo ubicado sobre calle Lima al 1400. Según el testimonio de un vecino, el sospechoso habría dañado el pestillo de la puerta de acceso magnético para poder ingresar al inmueble.

Tras el aviso, personal policial se hizo presente en el lugar y, luego de constatar la situación, logró aprehender al individuo dentro del edificio.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un recipiente plástico de 20 litros que contenía diversas herramientas y objetos presuntamente robados. Entre los elementos hallados había destornilladores, dos espejos de motocicleta, tres chalecos refractarios, siete luces LED, tres focos y una manguera de jardín, que habrían sido sustraídos de distintos sectores del complejo.

Finalmente, el detenido fue trasladado a sede policial junto a los elementos incautados y quedó a disposición del magistrado interviniente.