Dos menores fueron sorprendidos desarmando una moto robada

Dos menores de edad fueron aprehendidos este sábado por la tarde tras ser sorprendidos en flagrancia mientras desarmaban una motocicleta en un descampado del departamento San Alberto.

El procedimiento fue realizado por personal policial que patrullaba la zona. Al advertir la presencia de los efectivos, los jóvenes intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente alcanzados y controlados.

Según se informó, el rodado estaría vinculado a un robo ocurrido durante la madrugada, por lo que fue secuestrado en el lugar.

Los menores fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la autoridad competente.