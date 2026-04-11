El juicio por la desaparición de Loan Peña comenzará el 16 de junio

El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña comenzará el próximo 16 de junio, según confirmó el Tribunal Federal de Corrientes tras revisar la fecha inicial prevista para octubre. La decisión se adoptó luego de que las partes objetaran el cronograma original fijado en febrero.

El proceso se desarrollará bajo un esquema de audiencias alternadas: una semana se realizarán los martes, miércoles y jueves, y la siguiente los miércoles y jueves, en forma sucesiva hasta la finalización del debate, de acuerdo con lo establecido en el escrito judicial.

En el banquillo de los acusados estarán la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, la tía del menor Laudelina Peña y su esposo Antonio Bernardino Benítez, junto a Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el ex comisario Walter Maciel, imputados por la supuesta sustracción y ocultamiento del niño.

En paralelo, otros diez imputados enfrentarán cargos en una causa conexa por delitos como privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos e insignias.

Los acusados en esa investigación paralela son Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, quienes serán juzgados en el marco del entramado de irregularidades detectadas durante la pesquisa.

La causa tuvo un giro procesal luego de la audiencia realizada el 27 de febrero, cuando el tribunal había fijado el inicio del juicio para el 7 de octubre. Las objeciones presentadas por las partes motivaron una revisión que derivó en el adelantamiento del cronograma.

Loan Danilo Peña permanece desaparecido desde junio de 2024, cuando fue visto por última vez en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día había acompañado a su padre a un almuerzo en la casa de su abuela.

Según consta en la investigación, el niño vestía al momento de su desaparición una remera negra con letras rosadas con el nombre de “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes, datos que fueron difundidos en los primeros operativos de búsqueda.

El inicio del juicio marcará una etapa clave en el esclarecimiento del caso, que mantiene en vilo a la opinión pública desde hace casi dos años y que acumula múltiples líneas investigativas y responsabilidades penales en análisis.