El ladrón baleado sigue internado en el Urgencias, a la espera de una prótesis

Córdoba. El costo de la prótesis que necesita el ladrón baleado en Córdoba generó controversia, aunque las autoridades recalcaron que la atención médica debe brindarse a toda la población por igual. En ese marco se conocieron detalles sobre el procedimiento que se lleva adelante en el Hospital Municipal de Urgencias para este tipo de intervenciones.

De acuerdo a ElDoce.tv , el centro de salud atiende a todos los pacientes sin distinción, en línea con las normativas vigentes del sistema público.

Las fuentes consultadas indicaron que existe una política de recupero de gastos que se aplica sobre todo cuando el paciente cuenta con obra social, lo que permite intentar cubrir parte de los costos.

Sin embargo, en los casos en los que la persona no tiene cobertura, se activa un circuito a través del área social del hospital en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia.

El trámite comienza con la carga de documentación médica que justifique la necesidad de la prótesis, junto con formularios que deben ser completados por el entorno del paciente.

Luego, el expediente pasa por una instancia de auditoría provincial. Si se aprueba, se abre el proceso de cotización, en el que intervienen distintas ortopedias para definir el proveedor. El costo final puede variar considerablemente, ya que depende del tipo de material requerido y de la complejidad de la intervención, aclararon desde el municipio.

En este esquema, la Provincia se encarga de proveer la prótesis, mientras que el hospital afronta los gastos vinculados a la cirugía, como la anestesia, los insumos y el equipo médico.

En paralelo, se indicó que el Hospital de Urgencias cuenta con un banco de clavos para resolver de manera más rápida fracturas frecuentes, aunque ese recurso no aplica para este caso.

De esta manera, el sistema sanitario activa un proceso administrativo y médico que busca dar respuesta a pacientes sin cobertura, en un contexto que sigue generando debate por el costo que podría implicar la intervención.

El ladrón que está a la espera de la cirugía fue baleado cuando intentaba robar un kiosco en Alta Gracia el pasado 22 de marzo. En el momento del asalto el dueño del comercio respondió y le disparó en la cara.

La bala se alojó debajo de la lengua del delincuente que quedó internado y detenido por orden de la fiscalía que investiga el ataque. Esta semana se conoció que necesita una prótesis de maxilar debido a las lesiones que presentó. Mientras tanto, la Justicia espera su recuperación para poder tomarle declaración.

