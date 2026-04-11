Embisten y arrastran a un policía en un control: dos detenidos

En Las Tapias
Embisten y arrastran a un policía en un control: dos detenidosOcurrió sobre la ruta E88 durante un operativo preventivo. Un efectivo resultó con lesiones tras ser impactado por una motocicleta
Un violento episodio se registró ayer en la localidad de Las Tapias, donde dos jóvenes fueron detenidos luego de embestir y arrastrar a un efectivo policial durante un control preventivo.
El hecho ocurrió en la intersección de calle Rómulo Heredia y la ruta E88, cuando el personal intentaba identificar a los ocupantes de una motocicleta Mondial 110 cc. En ese contexto, los jóvenes —de 26 y 16 años— intentaron evadir el procedimiento.
Según se informó, momentos antes habían protagonizado disturbios y dificultado el accionar policial. Al intentar escapar, impactaron contra uno de los efectivos, a quien arrastraron varios metros.
Tras el episodio, ambos fueron reducidos y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la justicia junto con el rodado secuestrado. El policía sufrió excoriaciones producto del arrastre.