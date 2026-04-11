Embisten y arrastran a un policía en un control: dos detenidos

Un violento episodio se registró ayer en la localidad de Las Tapias, donde dos jóvenes fueron detenidos luego de embestir y arrastrar a un efectivo policial durante un control preventivo.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Rómulo Heredia y la ruta E88, cuando el personal intentaba identificar a los ocupantes de una motocicleta Mondial 110 cc. En ese contexto, los jóvenes —de 26 y 16 años— intentaron evadir el procedimiento.

Según se informó, momentos antes habían protagonizado disturbios y dificultado el accionar policial. Al intentar escapar, impactaron contra uno de los efectivos, a quien arrastraron varios metros.

Tras el episodio, ambos fueron reducidos y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la justicia junto con el rodado secuestrado. El policía sufrió excoriaciones producto del arrastre.