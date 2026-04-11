“Es el calco de Lucio”: el abuelo de Lucio Dupuy habló tras la muerte de Ángel

A cuatro años del crimen de Lucio Dupuy, su abuelo, Ramón Dupuy, volvió a alzar la voz tras conocerse la muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia y cuya madre es investigada.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Dupuy se mostró profundamente conmovido y fue contundente: “Es el calco de Lucio, su asesinato no enseñó nada y la lucha que tenemos nosotros hace cuatro años tampoco sirvió”.

El familiar del niño asesinado en La Pampa remarcó que su lucha está centrada en la implementación efectiva de la llamada Ley Lucio, sancionada en 2023. La normativa establece capacitaciones obligatorias para funcionarios que trabajan con niños, refuerza los protocolos de denuncia ante situaciones de riesgo y busca mejorar la articulación entre organismos estatales.

El caso que generó la comparación ocurrió el pasado 5 de abril, cuando Ángel fue hallado sin vida en su vivienda. Según la investigación, el niño murió en el hospital y la principal sospechosa es su madre, Mariela Altamirano, quien en declaraciones públicas aseguró: “No maté a mi hijo”.

La mujer relató que esa mañana intentaron despertarlo porque “solía dormir mucho últimamente”. Según su versión, el niño fue llevado a la cama matrimonial, donde continuó durmiendo hasta que notaron que no respiraba. “Empecé a hacerle RCP y llamé a la ambulancia enseguida”, afirmó.

Sin embargo, la principal hipótesis judicial se apoya en denuncias previas realizadas por el padre del niño y su entorno. En las últimas horas, las primeras pericias reforzaron esa línea investigativa al confirmar que el menor presentaba lesiones internas en la cabeza.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda donde vivía el niño, en el que se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados clave para esclarecer lo sucedido.