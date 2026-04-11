Fuerte operativo en Bouwer con controles a familiares

Un operativo preventivo se llevó a cabo en las últimas horas en las inmediaciones del Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, con controles dirigidos a personas que se acercaban al lugar.

El procedimiento fue realizado por la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en conjunto con personal del Servicio Penitenciario de Córdoba.

Durante el despliegue se intensificaron las verificaciones a visitantes y allegados, en el marco de acciones orientadas a prevenir el ingreso de elementos prohibidos al establecimiento.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de operativos busca reforzar la seguridad en el perímetro externo del complejo y mantener controles estrictos en los accesos.