Gimnasia de Jujuy repudió al jugador por la falsa amenaza de bomba

Gimnasia y Esgrima de Jujuy emitió un enérgico comunicado oficial tras el escándalo generado por el futbolista Emiliano Endrizzi en un aeropuerto. Desde la institución repudiaron su accionar, lo calificaron como una conducta individual “inaceptable” y confirmaron que colaborarán con la investigación judicial en curso.

En el texto difundido durante la tarde, la dirigencia aclaró que lo sucedido responde a una actitud “estrictamente personal”, completamente ajena a los valores del club. Además, informaron que el área legal ya interviene en el caso, que se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal.

También anticiparon que, una vez que se conozcan las resoluciones judiciales, la Comisión Directiva evaluará posibles sanciones internas, que podrían incluir la rescisión del contrato del jugador.

En cuanto a la logística del plantel, indicaron que será la autoridad competente la que determine la reprogramación del vuelo, luego del operativo de seguridad que obligó a evacuar la aeronave.

El objetivo del equipo es poder viajar a tiempo a Buenos Aires para disputar su compromiso ante Agropecuario, por una nueva fecha de la Primera Nacional.