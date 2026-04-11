Golpe al narcotráfico en Córdoba: 25 mil dosis incautadas y 11 arrestos

Tras varios meses de investigación dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante dos importantes operativos en la ciudad de Córdoba que culminaron con el secuestro de estupefacientes y la detención de 11 personas.

El primer procedimiento permitió desarticular una banda familiar integrada por tres hombres de 32, 38 y 45 años, y tres mujeres de 15, 31 y 33, quienes comercializaban drogas bajo la modalidad de “kiosco” y delivery en los barrios Los Boulevares y Patricios.

Durante cuatro allanamientos en viviendas vinculadas a la organización, se incautaron 21.921 dosis de cocaína, ocho de marihuana, $5.550.700, 700 dólares, un chaleco antibalas de la Policía, tres automóviles, una motocicleta, dos balanzas digitales y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

En un segundo operativo, la FPA realizó 19 allanamientos en los barrios Los Eucaliptus y General Urquiza. Allí se secuestraron 2.804 dosis de marihuana, 53 de cocaína, más de $10 millones en efectivo y otros elementos relevantes para la causa.

Este despliegue permitió detener a cinco personas mayores de edad —cuatro hombres y una mujer— que formaban parte de una organización narco que ya había sido parcialmente desarticulada el pasado 26 de marzo, cuando se realizaron 45 allanamientos, se detuvo a 20 personas y se incautaron más de 7 kilos de drogas.

Finalmente, las Fiscalías del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Primer y Tercer Turno ordenaron el traslado de los detenidos y de los elementos secuestrados a sede judicial, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.