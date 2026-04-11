Golpe policial: tres detenidos y armas incautadas en allanamientos

Tres personas fueron detenidas en las últimas horas tras una serie de allanamientos realizados en el interior provincial, en el marco de investigaciones por robo y hechos de violencia de género.

Los procedimientos se llevaron a cabo en las localidades de Villa Santa Rosa y Malvinas Argentinas, donde además se concretó el secuestro de dos armas de fuego, varios cartuchos, herramientas y prendas de vestir vinculadas a las causas.

Según informaron desde la Policía de Córdoba, los operativos fueron el resultado de tareas investigativas previas, y permitieron avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia, mientras continúa la investigación.