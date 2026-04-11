Hallaron a un hombre dentro de un desagüe

Un hombre de 38 años fue rescatado este sábado tras ser encontrado dentro de un desagüe en la intersección de la ruta E-52 y un camino rural de Pozo del Molle.

El hecho fue advertido por un vecino, lo que motivó la rápida intervención de personal policial y dos dotaciones de bomberos, que trabajaron en el lugar para sacar a la persona del interior del conducto.

Según se informó, el hombre se encontraba en situación de calle y, por causas que aún se investigan, habría caído al desagüe. Presentaba lesiones en la cabeza al momento del rescate.

Tras ser asistido inicialmente en el hospital local, fue derivado al Hospital Pasteur de Villa María para la realización de estudios de mayor complejidad.