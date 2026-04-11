Llamó por violencia de su pareja y el hombre atacó e hirió a policías

Un hombre mayor de edad fue detenido en las últimas horas en barrio Renacimiento, en la ciudad de Córdoba, luego de que su expareja alertara a la Policía por una situación de violencia.

El aviso fue recibido a través del sistema de monitoreo de dispositivos electrónicos, lo que permitió la rápida intervención de los efectivos en el domicilio.

Al momento de concretar la aprehensión, la situación se tornó violenta cuando un grupo de personas comenzó a arrojar elementos contundentes contra el personal policial, intentando impedir el procedimiento. Ante esta agresión, los uniformados utilizaron armamento menos letal para dispersar a los presentes. En el lugar colaboró personal del DUAR.

Como consecuencia de los incidentes, un efectivo resultó con lesiones en la rodilla y en el antebrazo izquierdo, por lo que fue trasladado al Hospital de Pronta Atención San Jorge. Además, tres móviles policiales sufrieron daños, con roturas de cristales y abolladuras.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.