Ola de operativos en Córdoba: detenidos en cinco ciudades

Una serie de operativos policiales en distintos puntos del norte de Córdoba dejó varios detenidos en las últimas horas, en procedimientos realizados en Deán Funes, Miramar de Ansenuza, Arroyito y Mina Clavero.

En Deán Funes, un joven fue arrestado durante un control preventivo en la vía pública, donde se secuestraron estupefacientes con intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. En otro hecho en la misma ciudad, un hombre fue detenido luego de amenazar a vecinos con un arma e intentar escapar. En el procedimiento se incautaron un arma blanca y un arma de fabricación casera.

Por su parte, en Miramar de Ansenuza, dos hombres fueron detenidos tras agredir a efectivos policiales y provocar daños en un móvil durante un operativo en un local bailable.

En Arroyito, un allanamiento permitió la detención de un hombre y el secuestro de un vehículo y un teléfono celular, entre otros elementos vinculados a la causa.

Finalmente, en Mina Clavero, dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos luego de ser sorprendidos mientras desarmaban una motocicleta con pedido de secuestro. Intentaron escapar, pero fueron alcanzados a pocos metros.

Todos los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente.