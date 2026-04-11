Operativos en rutas terminaron con dos detenidos y secuestros

Dos personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados en rutas del interior provincial durante controles preventivos de la Policía Caminera.

En Cruz del Eje, sobre la Ruta Provincial 16, los efectivos arrestaron a un hombre de 39 años luego de constatar que transportaba un revólver sin documentación y con la numeración adulterada. El arma fue secuestrada en el lugar.

En otro operativo, sobre la Ruta Nacional 8 a la altura de Las Vertientes, un motociclista fue detenido tras ser controlado sin documentación, sin dominio visible y con resultado positivo en el test de alcoholemia. La motocicleta también fue secuestrada.

Ambos procedimientos se enmarcan en tareas de control vehicular y prevención en rutas del interior de Córdoba.