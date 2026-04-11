Policías cordobeses reforzaron su entrenamiento operativo

Personal de la Policía de Córdoba y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria finalizó el 1° Curso de Técnicas Operativas Básicas Policiales, una capacitación orientada a mejorar la intervención en situaciones de riesgo y procedimientos en la vía pública.

El entrenamiento, dictado por la División Escuela de Tiro, se desarrolló durante cinco jornadas en las que se combinaron instancias teóricas con prácticas operativas en distintos escenarios.

Durante el cursado, los efectivos trabajaron sobre técnicas de ingreso a ambientes cerrados, control de vehículos y personas, y protocolos de actuación ante distintos tipos de procedimientos. También se realizaron prácticas con armas menos letales, enfocadas en reducir riesgos durante intervenciones.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de capacitaciones apunta a fortalecer la labor profesional y optimizar la respuesta policial en situaciones reales.