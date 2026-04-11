Recuperan una moto robada en una esquina de Carlos Paz

Una motocicleta con pedido de secuestro fue recuperada este sábado por la tarde en el centro de Villa Carlos Paz, durante un control preventivo realizado por personal del Escuadrón Motorizado.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 17:50 en la intersección de Lisandro de la Torre y Las Heras, donde los efectivos observaron una Honda Wave estacionada en la vía pública sin ocupantes.

Al verificar los datos del rodado, constataron que presentaba un pedido de secuestro vigente, por lo que procedieron a su traslado al corralón policial.

El vehículo quedó a disposición del magistrado de turno.