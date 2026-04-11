Tras una persecución, secuestraron una moto en Villa Carlos Paz

Una moto que había sido robada fue recuperada tras una persecución por las calles de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió este sábado 11 de abril en horas de la madrugada y trascendió que el seguimiento controlado comenzó en la costanera del lago San Roque y se extendió hasta la zona oeste.

El rodado de alta cilindrada fue interceptado en el Pasaje Balzac del barrio Carlos Paz Sierra.

En tanto, el ocupante logró darse la fuga presuntamente en compañía de un cómplice.

Se procedió al secuestro de la moto y el posterior trasladado hacia la comisaría local, donde quedó a disposición de la justicia.