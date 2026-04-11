Tres detenidos tras allanamientos por drogas en Estancia Vieja

Tres hombres fueron detenidos y se encuentran acusados de vender drogas en la localidad de Estancia Vieja. Tras una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron tres allanamientos, secuestraron estupefacientes y detuvieron a los narcomenudistas.

El despliegue operativo tuvo lugar en tres viviendas ubicadas en la calle Sarmiento S/N y se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, dos plantas de cannabis sativa, un arma de fuego y una réplica, $ 172.600 y otros elementos de interés para la causa.

Dos de los aprehendidos contaban con antecedentes penales por narcotráfico y eran oriundos de la ciudad de Córdoba.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno de la ciudad de Córdoba supervisó el operativo y dispuso el traslado de la detenida y los elementos secuestrados a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.