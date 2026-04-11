Tres detenidos tras un robo que se viralizó en redes

Tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, fueron detenidos en las últimas horas en barrio Las Playas de Villa María, acusados de haber participado en un robo a un local comercial de Villa Nueva que tomó gran repercusión en redes sociales.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de Investigaciones Criminales, que logró identificar a los sospechosos a partir de las imágenes que circularon del hecho. Tras un operativo en la zona, los efectivos concretaron las detenciones.

Los jóvenes fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar su participación en el episodio.