Un bombero de Punilla necesita ayuda urgente para una costosa cirugía

Un joven bombero voluntario del Valle de Punilla atraviesa un momento crítico de salud y sus amigos y compañeros de trabajo lanzaron una campaña solidaria para poder afrontar una compleja intervención quirúrgica.

Se trata de Fabricio Córdoba, de 21 años, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Falda y trabajador de la Guardia Urbana de Huerta Grande, quien sufrió un accidente en moto el pasado viernes alrededor de las 14 horas en la ciudad de La Falda. Como consecuencia del siniestro, el joven sufrió graves fracturas en el rostro y actualmente permanece internado en la ciudad de Córdoba.

Según explicó su madre, Verónica, Fabricio necesita con urgencia una cirugía reconstructiva que implica la colocación de siete prótesis y seis clavos. El principal problema radica en el costo del material quirúrgico. Si bien la obra social APROS ofrece una alternativa, la misma no es adecuada para su edad ni su condición, ya que se trata de prótesis temporales que deberían ser reemplazadas con el tiempo.

Los especialistas indicaron que, debido a su juventud, necesita implantes definitivos que eviten futuras intervenciones. “La cirugía tiene que hacerse lo antes posible porque los huesos de la cara sueldan muy rápido. No hay mucho tiempo”, explicó su madre, quien además señaló que el procedimiento está previsto para el próximo martes.

Ante la urgencia, familiares, amigos y compañeros de trabajo impulsaron una colecta solidaria con el objetivo de reunir más de cinco millones de pesos antes del lunes, monto necesario para adquirir las prótesis adecuadas.

Para colaborar con Fabricio, se puede hacer una donación al alias: vero.munoz.83, titular Verónica Natalia Muñoz (madre).