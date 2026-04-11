Un exalumno amenazó de muerte a sus compañeros por WhatsApp

La vivienda donde vive un adolescente de 15 años fue allanada por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, luego de que supuestamente difundiera en un grupo de WhatsApp de alumnos de su ex escuela, el Colegio Parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi, que los “iba a matar a todos los del curso, menos a los nuevos”.

Todo comenzó cuando una madre denunció que, hace 20 días, el chico envió estos mensajes intimidatorios al grupo de WhatsApp que integra su hija.

El acusado habría enviado audios e imágenes exhibiendo armas, manifestando que “iba a matar a todos los alumnos del curso” e indicando que no lo habría concretado el miércoles por las inclemencias climáticas.

De inmediato, las autoridades escolares fueron anoticiadas por los padres y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) realizó tareas con el fin de establecer la identidad y la edad del autor.

De esta forma, se llegó a la conclusión de que el acusado no asiste al colegio desde hace dos años. También se dispuso una estricta vigilancia en las inmediaciones del establecimiento educativo.

En este marco, se realizaron allanamientos en los domicilios de los padres del menor, a quien se le secuestró el celular. Al requisar el teléfono se reveló que el joven integraba el grupo de WhatsApp “True Crime Community”, al que pertenecía el menor que ingresó armado hace algunas semanas a un colegio en Santa Fe y asesinó a su compañero Ian Cabrera.

Finalmente, se dispuso que el adolescente deberá permanecer en su domicilio bajo estrictos controles del Ministerio Público Fiscal (MPF), Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y demás organismos de Defensa de Derechos del Niño.