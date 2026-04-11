Un hombre cayó de su moto en Icho Cruz y terminó en el hospital Sayago

Un hombre resultó herido este sábado tras protagonizar un despiste con su motocicleta en la ruta 14, a la altura del kilómetro 18, en jurisdicción de Icho Cruz.

El hecho ocurrió hace instantes y motivó la intervención de una unidad liviana con cuatro efectivos de Bomberos Voluntarios, que trabajaron en el lugar junto a personal del servicio de emergencias de Punilla sur, Guardia local y Policía.

Como consecuencia del siniestro, el conductor fue asistido y posteriormente trasladado al hospital de Villa Carlos Paz con lesiones, mientras que la motocicleta sufrió daños materiales.

Las causas del despiste no fueron informadas y se encuentran bajo evaluación.