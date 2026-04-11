Nueva Esperanza

Un incendio arrasó una habitación y dejó a un hombre con quemaduras

El foco provocó daños materiales y la víctima fue trasladada al Instituto del Quemado.
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Sucesos
sábado, 11 de abril de 2026 · 11:39

Un voraz incendio se desató ayer a la tarde en una vivienda del barrio Nueva Esperanza y dejó a un hombre con quemaduras. El foco ígneo se desató en un dormitorio y provocó daños materiales, al tiempo que la víctima fue trasladada al Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Sudamérica y Atahualpa Yupanqui y afortunadamente, se logró evitar que el fuego se propagara a otros ambientes del inmuebles.

Como consecuencia del incendio, se registraron daños totales en diversos elementos del dormitorio, tales como muebles, prendas de vestir y un aire acondicionado. Un hombre de 39 años sufrió quemaduras en el brazo izquierdo y parte de la espalda, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por un servicio de emergencias para una mejor atención.

Las causas que originaron el incendio se encuentran en etapa de investigación.

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