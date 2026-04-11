Una mujer sufrió heridas graves tras ser embestida por un tren de cargas

Una mujer de 80 años resultó con heridas graves este sábado tras ser embestida por una formación de cargas en la localidad de General Cabrera.

El hecho ocurrió cuando el tren, perteneciente a la empresa NCA y conducido por un hombre de 38 años oriundo de Villa María, colisionó a la mujer, que se desplazaba a pie por el sector.

Tras el impacto, la víctima fue asistida de urgencia por un servicio de emergencias y trasladada al hospital municipal, donde se constató que presentaba lesiones de gravedad en sus miembros inferiores.

En el lugar trabajó personal policial, mientras que el Ministerio Público Fiscal y la Policía Judicial de Río Cuarto tomaron intervención para realizar las pericias correspondientes.