Violento vuelco en avenida Colón: una mujer resultó herida

Un automóvil volcó este sábado por la mañana en avenida Colón, en pleno centro de Córdoba, en un siniestro que dejó como saldo una mujer herida y generó complicaciones en la circulación en una de las principales arterias de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:15 a la altura de la intersección con Rodríguez Peña, frente al Colegio Carbó. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, un Peugeot 307 perdió el control por causas que aún se investigan, impactó contra las estructuras divisorias de cemento del cantero central —conocidas como “lavarropas”— y terminó volcado con las cuatro ruedas hacia arriba.

Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer que viajaba como acompañante fue trasladada al Sanatorio Allende con diversos golpes, aunque en principio las lesiones no serían de gravedad. Por su parte, el conductor fue derivado a Accidentología Vial para prestar declaración.

El vehículo sufrió importantes daños, especialmente en la parte delantera, y quedó atravesado sobre la calzada, ocupando dos de los tres carriles en sentido hacia el centro.

Las autoridades señalaron que serán clave las cámaras de seguridad de la zona para determinar la mecánica del hecho y establecer si intervino otro vehículo.

En el lugar trabajó personal policial, que llevó adelante tareas de ordenamiento del tránsito y las pericias correspondientes.