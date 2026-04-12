Allanamientos por robos en Cruz del Eje con drogas y detenidos

En el marco de investigaciones por robos, personal de Investigaciones Criminales realizó una serie de allanamientos en barrios Central Norte y La Toma, en la ciudad de Cruz del Eje.

Durante los procedimientos, los efectivos detuvieron a tres personas mayores de edad y lograron el secuestro de 11 teléfonos celulares, una motocicleta con pedido judicial, balanzas, plantas de marihuana, estupefacientes y dinero en efectivo.

Las actuaciones se desarrollaron en distintos domicilios y forman parte de causas en curso vinculadas a hechos delictivos en la zona.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia mientras avanza la investigación.