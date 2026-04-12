Amplios controles en talleres mecánicos: secuestran 18 motos

En el marco de operativos realizados en el interior provincial, la Policía de Córdoba llevó adelante controles en talleres mecánicos y sectores vinculados a la actividad, con un importante despliegue de recursos.

Según informaron fuentes oficiales, durante los procedimientos se controlaron más de 1200 vehículos, 400 personas y 190 establecimientos en distintos puntos de la provincia.

Como resultado de los operativos, tres personas fueron detenidas y se secuestraron 18 motocicletas. Además, se labraron más de 30 actuaciones por distintos delitos y contravenciones.

Los controles se enmarcan en tareas preventivas que buscan reforzar la seguridad y detectar irregularidades en el funcionamiento de talleres y circulación de vehículos.