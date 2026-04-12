Ángel López: un parte médico revela un posible golpe previo antes de su muerte

La muerte de Ángel López de 4 años en Comodoro Rivadavia continúa generando conmoción en todo el país, mientras la investigación judicial avanza y comienzan a surgir nuevos elementos que podrían resultar clave para esclarecer lo ocurrido.

En las últimas horas, se conoció un dato relevante incorporado al expediente: el parte médico elaborado por el equipo de emergencias que trasladó al menor al hospital. Según consta en los registros de la historia clínica, el niño ingresó en estado crítico y con un antecedente que ahora despierta fuertes sospechas.

De acuerdo con el informe del servicio de emergencias 107, el pequeño fue asistido tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. En ese contexto, los profesionales dejaron asentado un detalle que podría modificar el rumbo de la causa: “Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo”.

El documento también describe con precisión la gravedad del cuadro al momento del ingreso: el niño se encontraba inconsciente, con palidez generalizada, sin respuesta a estímulos y requiriendo ventilación con presión positiva. A pesar del delicado estado, los médicos lograron constatar pulsos durante las maniobras de asistencia.

Este reporte, confeccionado en el momento de la emergencia, no solo refleja la situación extrema en la que llegó el menor al centro de salud, sino que introduce un elemento que ahora resulta central para la investigación: la posible existencia de una lesión previa al desenlace fatal.

A partir de este hallazgo, la justicia concentra sus esfuerzos en reconstruir con precisión las horas previas al fallecimiento. En particular, se busca determinar si el traumatismo mencionado tuvo un rol determinante en la muerte o si está vinculado de manera directa con los hechos bajo investigación.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando y pone el foco sobre el entorno más cercano del niño, en un caso que mantiene en vilo a la comunidad y que podría tener nuevas novedades en los próximos días.