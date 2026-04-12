Arroyito: una joven murió atropellada y detuvieron a un conductor

Una joven de 22 años murió este domingo por la mañana tras ser atropellada en la ciudad de Arroyito, en un hecho que es investigado por la Justicia.

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Nicasio Yáñez y Rafael Bianchi, donde la motocicleta Guerrero 110cc en la que se movilizaba la víctima fue embestida por un vehículo que se dio a la fuga tras el impacto.

Como consecuencia, la mujer sufrió lesiones de gravedad que provocaron su fallecimiento.

Horas más tarde, personal policial tomó conocimiento de que un joven de 23 años había ingresado a un servicio de emergencias con heridas en la cabeza y en un brazo, compatibles con un siniestro vial.

A partir de esta información, los efectivos avanzaron en la investigación, procedieron a la detención del conductor y al secuestro de un Peugeot 307 que estaría vinculado al hecho.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Instrucción de Arroyito, Graciela Debernardi, quien intenta determinar la mecánica del siniestro.