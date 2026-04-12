Carlos Paz: Se peleó en la calle y luego trató de atacar a los policías

Un joven de 29 años mantuvo una riña callejera en la ciudad de Villa Carlos Paz y terminó en la comisaría, luego de haber intentado agredir al personal policial.

El hecho ocurrió el último sábado, minutos antes de la medianoche, en la intersección de las calles Roma y Laplace durante un procedimiento a cargo del Comando de Acción Preventiva.

Al momento de la intervención, el hombre se ofuscó y trató de resistirse al control.

Fue entonces que comenzó a lanzar golpes de puño contra los uniformados y se ordenó su detención y trasladado hacia la comisaría local, donde quedó a disposición de la justicia.