Choque fatal en el norte cordobés: murió un joven de 25 años

Un joven de 25 años murió tras un violento choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido anoche sobre la Ruta Provincial Nº 32, en el tramo que une Las Arrias con Sebastián Elcano.

Según se informó, el hecho involucró a un Renault Sandero conducido por un hombre de 51 años y una motocicleta Rouser 200 c.c., ambos ocupantes domiciliados en Sebastián Elcano. Por causas que se investigan, el rodado menor impactó desde atrás al vehículo.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad. Fue asistido en el Hospital Regional de San José de la Dormida y luego trasladado de urgencia a un centro de mayor complejidad.

Horas más tarde, se confirmó su fallecimiento en un nosocomio de la ciudad de Jesús María.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar la mecánica del siniestro.