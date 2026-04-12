Detuvieron a una pareja por vender cocaína en Jesús María

Una pareja mayor de edad fue detenida en la ciudad de Jesús María en el marco de un operativo realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que incluyó un allanamiento en una vivienda y el secuestro de drogas y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Chubut al 1500, donde los investigadores lograron incautar unas 100 dosis de cocaína, 168.450 pesos en efectivo, una balanza y distintos elementos de interés para la causa.

De acuerdo a lo informado, la principal investigada —quien contaba con antecedentes por narcotráfico— realizaba la venta de estupefacientes en una plaza cercana. Además, utilizaba a su pareja para concretar entregas bajo la modalidad de delivery, ampliando así el alcance de la comercialización.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de Jesús María, ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.