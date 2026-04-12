Evadió un control en Carlos Paz con una moto robada y desató un operativo

Un joven de 22 años fue detenido este domingo por la mañana en barrio Sol y Lago, en Villa Carlos Paz, luego de protagonizar una fuga en motocicleta que derivó en un operativo policial.

El hecho se inició cerca de las 11, cuando efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro detectaron una motocicleta tipo enduro sin patente visible en la zona de avenida Libertad y General Paz. Al intentar controlarlo, el conductor evadió el procedimiento y escapó a alta velocidad.

Durante la huida, el joven recorrió distintas arterias, pasando semáforos en rojo y realizando maniobras peligrosas mientras era monitoreado por cámaras de seguridad. Finalmente, fue interceptado en la intersección de calles Artigas y Esopo.

Al momento del control, intentó darse a la fuga a pie, pero fue reducido por el personal policial. Tras el palpado preventivo no se hallaron elementos peligrosos, aunque el conductor no contaba con documentación del rodado.

Al verificar los datos de la motocicleta, el número de motor arrojó un pedido de secuestro vigente desde septiembre de 2025, solicitado por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz.

El joven fue aprehendido y la motocicleta quedó secuestrada, quedando ambos a disposición del magistrado interviniente.